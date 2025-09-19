Шесть машин и скорая помощь столкнулись в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

ДТП с семью автомобилями произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде около 21:00 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, шесть транспортных средств ехали в одну сторону и по одной полосе. На пути их следования стояла машина с техническими неисправностями.

В результате водители, не выбрав безопасную дистанцию, въехали в транспортные средства впереди. Образовался "паровозик".

Отмечается, что среди участников ДТП была машина скорой помощи. В полиции сказали, что в результате никто не пострадал. Однако информация требует уточнения.

Сейчас на месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, что утром 12 сентября ДТП со скорой помощью произошло у станции "Варя" в Нижнем Новгороде. В машину с медиками въехал водитель Kia. От удара спецавтомобиль перевернулся.