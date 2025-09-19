Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Шесть машин и скорая помощь столкнулись в Нижнем Новгороде

20 сентября 2025 22:53
Шесть машин и скорая помощь столкнулись в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

ДТП с семью автомобилями произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде около 21:00 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 

По предварительным данным, шесть транспортных средств ехали в одну сторону и по одной полосе. На пути их следования стояла машина с техническими неисправностями. 

В результате водители, не выбрав безопасную дистанцию, въехали в транспортные средства впереди. Образовался "паровозик". 

Отмечается, что среди участников ДТП была машина скорой помощи. В полиции сказали, что в результате никто не пострадал. Однако информация требует уточнения. 

Сейчас на месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства случившегося. 

Напомним, что утром 12 сентября ДТП со скорой помощью произошло у станции "Варя" в Нижнем Новгороде. В машину с медиками въехал водитель Kia. От удара спецавтомобиль перевернулся. 

