Прохладная погода без дождей установится в Нижнем Новгороде на выходных

В выходные 27 и 28 сентября в Нижнем Новгороде установится прохладная, но в основном сухая погода. Такой прогноз публикует "Яндекс Погода".
В субботу утром ожидается пасмурно и +9 градусов. Днем будет облачно с прояснениями и до +11, вечером снова пасмурно и +8. Ночью сохранится облачность с прояснениями, температура опустится до +5.
В воскресенье утром прогнозируется +5 градусов и облачность с прояснениями. Днем будет пасмурно и +9, к вечеру — +7 и также пасмурно. Ночью — облачно с прояснениями и около +6 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце сентября – начале октября в Нижегородскую область ожидается возвращение теплой и солнечной погоды. В это время на территорию Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5–7 дней.
