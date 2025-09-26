Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Прохладная погода без дождей установится в Нижнем Новгороде на выходных

26 сентября 2025 13:12 Общество
Прохладно, но без дождей будет в Нижнем Новгороде в выходные

Фото: Кира Мишина

В выходные 27 и 28 сентября в Нижнем Новгороде установится прохладная, но в основном сухая погода. Такой прогноз публикует "Яндекс Погода".

В субботу утром ожидается пасмурно и +9 градусов. Днем будет облачно с прояснениями и до +11, вечером снова пасмурно и +8. Ночью сохранится облачность с прояснениями, температура опустится до +5.

В воскресенье утром прогнозируется +5 градусов и облачность с прояснениями. Днем будет пасмурно и +9, к вечеру — +7 и также пасмурно. Ночью — облачно с прояснениями и около +6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце сентября – начале октября в Нижегородскую область ожидается возвращение теплой и солнечной погоды. В это время на территорию Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5–7 дней. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

