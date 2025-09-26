Масочный режим возвращается в нижегородские больницы

Фото:
Медицинские учреждения Нижегородской области заранее начинают готовиться к возможной волне гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, уже со следующей недели в больницах начнут оформлять приказы о введении масочного режима. Также планируется ограничить посещения пациентов, находящихся в стационарах. Это делается в рамках профилактических мер, чтобы не допустить массовой заболеваемости.
Он подчеркнул, что особенности эпидемиологического режима могут отличаться в разных учреждениях, поэтому жителям рекомендуется уточнять актуальные правила в конкретной больнице.
Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области ожидается к концу сентября. В настоящее время пять общеобразовательных школ и три детских сада в Нижегородской области полностью закрылись на карантин из-за вирусных заболеваний.
