Масочный режим возвращается в нижегородские больницы Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Медицинские учреждения Нижегородской области заранее начинают готовиться к возможной волне гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, уже со следующей недели в больницах начнут оформлять приказы о введении масочного режима. Также планируется ограничить посещения пациентов, находящихся в стационарах. Это делается в рамках профилактических мер, чтобы не допустить массовой заболеваемости.

Он подчеркнул, что особенности эпидемиологического режима могут отличаться в разных учреждениях, поэтому жителям рекомендуется уточнять актуальные правила в конкретной больнице.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области ожидается к концу сентября. В настоящее время пять общеобразовательных школ и три детских сада в Нижегородской области полностью закрылись на карантин из-за вирусных заболеваний.