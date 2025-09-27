Более полутора тысяч человек стали победителями викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО" Общество

Фото: Олег Булыгин

Стало известно имя победителя викторины «КУПНО ЗА ЕДИНО!», посвящённой губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ!». Главный подарок — машина «Лада Гранта» — сегодня был торжественно передан жительнице Нижнего Новгорода Евгении Шишкиной. Евгения трудится воспитателем в детском саду № 458 «Золотая рыбка», воспитывает сына, которому именно сегодня исполнилось восемь лет.

Викторина «КУПНО ЗА ЕДИНО!» стартовала 15 августа. За это время обладателями купонов, полученных у волонтёров или в центрах выдачи, стали 148 тысяч жителей Нижегородской области.

Напомним, что для участия в Викторине необходимо было заполнить купон и верно ответить на вопросы о проекте «ВАМ РЕШАТЬ!». Победителями стали 1689 человек. Они были определены при помощи компьютерного алгоритма.

Ещё сотни победителей ожидают ценные подарки, среди которых бытовая и компьютерная техника, подарочные сертификаты. Проверить свой купон и получить подарок можно до 15 октября в центре выдачи, адрес которого указан на сайте Викторины https://vam.golosza.ru/viktorina. По истечению данного срока обязанность организатора по вручению подарка прекращается.

Главной целью проведения викторины «КУПНО ЗА ЕДИНО» стала популяризация проекта «ВАМ РЕШАТЬ!», который позволяет жителям региона самим определять, какие объекты будут благоустроены за счет бюджетных средств. Организатором викторины выступила Автономная некоммерческая организация «Дом народного единства».

В этом году в Нижегородской области будут реализованы 462 инициативы, которые стали победителями прошлого конкурса. 15 сентября 2025 года завершился прием заявок на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2026 году, в октябре начнется второй этап — голосование за объекты. Среди них — детские и спортивные площадки, общественные пространства, дороги. Финансирование составит 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Всего с 2013 по 2024 год в рамках инициативного бюджетирования было реализовано около 5 000 проектов, направленных на создание комфортных условий и повышение качества жизни.