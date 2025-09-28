Потепление до +14 идет в Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе ждет заметное потепление — температура воздуха поднимется до +14 градусов. Об этом свидетельствуют актуальные данные сервиса "Яндекс.Погода".
В понедельник, 29 сентября, в городе еще будет прохладно. Днем воздух прогреется лишь до +9, а ночью ожидается понижение температуры до нуля.
Во вторник, 30 сентября, синоптики прогнозируют солнечный день. Днем температура составит около +11 градусов, ночью — около +2.
Существенное потепление начнется в среду, 1 октября. В дневные часы воздух прогреется до +14, а ночью температура не опустится ниже +4 градусов.
В четверг, 2 октября, ожидается переменная облачность. Днем — до +12, в ночное время — около +3.
Пятница, 3 октября, также порадует нижегородцев комфортной погодой. Днем температура достигнет +13, ночью — около +4, осадки не прогнозируются.
В субботу, 4 октября, температура останется на том же уровне: днем — до +13, ночью — +4. Погода останется сухой.
А вот в воскресенье, 5 октября, возможны изменения. Ожидается пасмурная погода, вероятен дождь. Температура днем составит около +12 градусов, ночью не выше +4.
Ранее сообщалось, что жителей Нижнего Новгорода ждут прохладные выходные.
