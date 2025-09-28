Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2025 09:57Потепление до +14 идет в Нижний Новгород
28 сентября 2025 09:24Трамвай №22 в Нижнем Новгороде пока не вернется на маршрут
28 сентября 2025 01:29Экс-заммэра превратил МКД в центре Нижнего Новгорода в трехуровневый коттедж
28 сентября 2025 01:00Нижегородские врачи стали лояльнее к искусственному интеллекту
27 сентября 2025 17:03Объявлен конкурс на реконструкцию моста через Тешу за 465 млн рублей
27 сентября 2025 16:27Спикер ЗСНО Люлин сообщил о смерти любимого учителя и ветерана ВОВ
27 сентября 2025 15:33Воспитателей борского детсада №22 поблагодарили за годы преданности своему делу
27 сентября 2025 14:43Рейсы автобуса "Чкаловск — Нижний Новгород" отменили из-за нехватки водителей
27 сентября 2025 14:26Более полутора тысяч человек стали победителями викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО"
27 сентября 2025 14:20Сдвинулись сроки сдачи филиала нижегородской поликлиники №30
Общество

Потепление до +14 идет в Нижний Новгород

28 сентября 2025 09:57 Общество
Потепление до +14 идет в Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе ждет заметное потепление — температура воздуха поднимется до +14 градусов. Об этом свидетельствуют актуальные данные сервиса "Яндекс.Погода".

В понедельник, 29 сентября, в городе еще будет прохладно. Днем воздух прогреется лишь до +9, а ночью ожидается понижение температуры до нуля.

Во вторник, 30 сентября, синоптики прогнозируют солнечный день. Днем температура составит около +11 градусов, ночью — около +2.

Существенное потепление начнется в среду, 1 октября. В дневные часы воздух прогреется до +14, а ночью температура не опустится ниже +4 градусов.

В четверг, 2 октября, ожидается переменная облачность. Днем — до +12, в ночное время — около +3.

Пятница, 3 октября, также порадует нижегородцев комфортной погодой. Днем температура достигнет +13, ночью — около +4, осадки не прогнозируются.

В субботу, 4 октября, температура останется на том же уровне: днем — до +13, ночью — +4. Погода останется сухой.

А вот в воскресенье, 5 октября, возможны изменения. Ожидается пасмурная погода, вероятен дождь. Температура днем составит около +12 градусов, ночью не выше +4.

Ранее сообщалось, что жителей Нижнего Новгорода ждут прохладные выходные.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 17:46Бабье лето может вернуться в Нижегородскую область в начале октября
17 сентября 2025 08:35Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на октябрь в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных