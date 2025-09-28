Нижегородцам рассказали о скрытых опасностях фотосессий в осенней листве Общество

Жителей Нижнего Новгорода предупредили о скрытых опасностях фотосессий в осенней листве. Об этой ситуации рассказал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

К примеру, во влажной листве активно развиваются плесневые грибы. Их споры могут проникать в дыхательные пути человека и вызывать различные неприятные симптомы.

Особенно уязвимыми оказываются люди с повышенной чувствительностью к аллергенам. У них могут появиться кашель, насморк, раздражение слизистых оболочек и даже кожный зуд после непосредственного контакта с листвой.

Чаще всего с подобной средой сталкиваются домашние животные, однако и человек, решивший полежать в листве ради эффектных кадров, рискует столкнуться с неприятными последствиями.

