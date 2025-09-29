Более 1000 "зайцев" поймали в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
29 сентября 2025 09:00 Общество
За девять месяцев 2025 года в общественном транспорте Нижегородской области зафиксировано 1407 случаев нарушений правил проезда. Такие данные приводит Центр развития транспортных систем региона.

Большая часть нарушений связана с безбилетным проездом. За это составлено 1027 протоколов. Еще 380 случаев касались незаконного использования чужих льготных карт.

Общая сумма штрафов по итогам проверок достигла 1,862 млн рублей. При этом 71 человек не внес платеж в установленный срок, и материалы в отношении них были переданы судебным приставам для принудительного взыскания.

Напомним, штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, а за использование чужой льготной карты — 2000 рублей.

Ранее сообщалось, что проезд в автобусах теперь можно оплачивать по геолокации. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Общественный транспорт проезд ЦРТС
