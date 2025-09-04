Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2025 14:12  [91] Проезд в нижегородских автобусах можно оплачивать по геолокации
11 сентября 2025 14:00  [69] Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Нижегородской области
11 сентября 2025 13:44  [91] Строительство школы на Космической планируют завершить к концу 2025 года
11 сентября 2025 13:25  [121] Лучшую швею России выбирают в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 12:30  [173] Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода изымут у собственников
11 сентября 2025 12:05  [137] Исследование МегаФона: лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков
11 сентября 2025 11:57  [149] Росприроднадзор выясняет обстоятельства разлива мазута в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 11:36  [182] Заморозки идут в Нижегородскую область
11 сентября 2025 11:22  [174] В Госдуме призвали считать бедными россиян с доходом до 43 тысяч рублей
11 сентября 2025 11:10  [174] Минград проведет встречу с жителями домов в районе будущего КРТ на улице Гоголя
Общество

Проезд в нижегородских автобусах можно оплачивать по геолокации

11 сентября 2025 14:12
Проезд в нижегородских автобусах можно оплачивать по геолокации

Проезд в нижегородских автобусах теперь можно оплачивать по геолокации. Об этом сообщили в ЦРТС. 

Новая опция появилась в автобусах АО "НПАТ". До этого оплачивать проезд по геолокации можно было лишь в электроавтобусах и троллейбусах. 

Чтобы воспользоваться таким способом оплаты проезда, надо: 

- зайти в автобус:

- открыть мобильное приложение "Нижегородская область Транспорт" и подтвердить оплату;

- на экране высветится билет, который при необходимости показывается контролеру. 

Отметим, что пассажиру придется привязать банковскую карту к приложению и активировать функцию геолокации. В салонах транспортных средств есть куар-код, по которому можно получить ссылку для скачивания приложения. Также приложение можно найти в Google Play и App Store.

Сообщалось, что нижегородцы смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной карты "Ситикард" еще в 9 регионах России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

