Проезд в нижегородских автобусах можно оплачивать по геолокации Общество

Проезд в нижегородских автобусах теперь можно оплачивать по геолокации. Об этом сообщили в ЦРТС.

Новая опция появилась в автобусах АО "НПАТ". До этого оплачивать проезд по геолокации можно было лишь в электроавтобусах и троллейбусах.

Чтобы воспользоваться таким способом оплаты проезда, надо:

- зайти в автобус:

- открыть мобильное приложение "Нижегородская область Транспорт" и подтвердить оплату;

- на экране высветится билет, который при необходимости показывается контролеру.

Отметим, что пассажиру придется привязать банковскую карту к приложению и активировать функцию геолокации. В салонах транспортных средств есть куар-код, по которому можно получить ссылку для скачивания приложения. Также приложение можно найти в Google Play и App Store.

Сообщалось, что нижегородцы смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной карты "Ситикард" еще в 9 регионах России.