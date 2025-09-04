Проезд в нижегородских автобусах можно оплачивать по геолокации

Проезд в нижегородских автобусах теперь можно оплачивать по геолокации. Об этом сообщили в ЦРТС.
Новая опция появилась в автобусах АО "НПАТ". До этого оплачивать проезд по геолокации можно было лишь в электроавтобусах и троллейбусах.
Чтобы воспользоваться таким способом оплаты проезда, надо:
- зайти в автобус:
- открыть мобильное приложение "Нижегородская область Транспорт" и подтвердить оплату;
- на экране высветится билет, который при необходимости показывается контролеру.
Отметим, что пассажиру придется привязать банковскую карту к приложению и активировать функцию геолокации. В салонах транспортных средств есть куар-код, по которому можно получить ссылку для скачивания приложения. Также приложение можно найти в Google Play и App Store.
Сообщалось, что нижегородцы смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной карты "Ситикард" еще в 9 регионах России.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+