Волонтеры Эн+ вместе с подопечными центра помощи детям-инвалидам по зрению посетили музей шоколада Общество

Фото: Т. Яровая/ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Корпоративные волонтеры «Эн+ Тепло Волга» приняли участие в организации экскурсии для детей из центра «Перспектива». Это мероприятие стало продолжением многолетней дружбы «Эн+ Тепло Волга» и общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению.

Родители, дети и волонтеры посетили музей шоколада, сходили на экскурсию в залы, где картины, скульптуры и макеты достопримечательностей выполнены из лакомства. Ребятам рассказали об истории появления продукта в разных странах, о том какие виды шоколада существуют, о культуре и традициях его употребления. Затем вместе приняли участие в мастер-классе, создав фигурки из шоколада.

«Ребенок в восторге, только и было слышно: «Вау, как тут здорово! Всё интересно и замечательно!», - поделилась впечатлениями мама одного из воспитанников Мария Синдякова.

На экскурсии волонтеры Эн+ помогали детям с ослабленным зрением передвигаться по залам, рассказывали как выглядят объекты, а во время мастер-класса вместе создавали шоколадные фигурки.

Мастер ООО «Теплосети», председатель Молодежного совета «Эн+ Тепло Волга» Александр Давыдов - волонтер со стажем. Как говорят в «Перспективе», ребята узнают его по голосу и называют «дядей Сашей».

«Если от родителей центра «Перспектива» поступает запрос чем-то помочь или провести время вместе, всегда помогаем. Для волонтеров-энергетиков участие в таких мероприятиях - еще одна возможность подарить тепло, но уже тепло своей души», - отметил Александр Давыдов.

Важность подобных выездных мероприятий состоит не только в том, что ребята получают положительные эмоции. Во время таких встреч воспитанники центра приобретают новый сенсорный опыт, рассказала педагог центра «Перспектива» Елена Самойлова.

«Для детей это и развитие, и радость, и общение друг с другом, это новый опыт посещения других мест. Я вижу счастливые лица наших детей, когда они общались с волонтерами, пробовали вместе сделать своими руками», - поделилась педагог.

Кстати, в преддверии Дня знаний сотрудники компании приняли участие в организации праздника для первоклассников центра, вручили подарки и специализированные канцелярские принадлежности по системе Брайля.