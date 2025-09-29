Комиссию по патриотическому воспитанию создали в нижегородской думе

Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
29 сентября 2025
Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Сегодня, 29 сентября, на первом заседании думы Нижнего Новгорода I созыва депутаты сформировали состав постоянных профильных комиссий и избрали их руководителей.

В новом созыве впервые создана комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту. Ее возглавил Владимир Поддымников-Гордеев. Спикер гордумы Евгений Чинцов пояснил, что в год 80-летия Победы, объявленный главой государства Годом защитника Отечества, это направление выделено как приоритет: поддержка ветеранов боевых действий и участников СВО, а также патриотическое воспитание молодежи — "наша обязанность". Новая комиссия займется этими вопросами, а также организацией мероприятий для детей и молодежи, развитием добровольчества, физической культуры и спорта.

Комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике возглавил Марк Фельдман. В ее ведении — управление и контроль исполнения городского бюджета, анализ налоговых отчислений и поступлений, в том числе во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой города.

Комиссия по местному самоуправлению под руководством Ольги Балакиной будет курировать вопросы административно-территориального деления, работу местных органов власти, взаимодействие с населением и общественными объединениями, развитие международных и внешнеэкономических связей, увековечение памяти выдающихся личностей и исторических событий, а также присвоение адресов и наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры.

Комиссию по экологии возглавила Ирина Молькова. Ей предстоит разрабатывать и внедрять меры по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации в городе.

Комиссию по городскому хозяйству возглавил Павел Пашинин. В сферу ответственности включены содержание муниципального жилищного фонда, контроль и развитие коммунальных услуг, благоустройство и реализация программ модернизации городской инфраструктуры.

Комиссия по социальной политике под руководством Инны Ванькиной сосредоточится на поддержке проектов в сфере культуры и искусства, инициативах для молодежи и обеспечении доступности качественного образования.

Комиссию по муниципальному имуществу возглавил Алексей Запоев. Ее направления — муниципальный земельный контроль и распоряжение городским имуществом.

Комиссию по развитию дорожного хозяйства и транспорту возглавил Станислав Прокопович. Комиссия займется подготовкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и контролем содержания автомобильных дорог.

Комиссию по развитию экономики, промышленности, предпринимательства и туризма возглавил Сергей Пляскин. Члены комиссии будут определять стратегию социально-экономического развития городских территорий.

Комиссию по градостроительству и архитектуре возглавил Михаил Иванов. Основой работы станут вопросы развития инженерной инфраструктуры и контроль градостроительной деятельности.

Сформированный пул комиссий призван обеспечить эффективную проработку проектов правовых актов и решение ключевых задач развития Нижнего Новгорода на ближайшие пять лет.

Ранее сообщалось, что дума выбрала заместителей председателя Чинцова. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

