На международном форуме #МЫВМЕСТЕ два нижегородских Добро.Центра названы лучшими в России Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

На V Международном форуме #МЫВМЕСТЕ состоялась церемония чествования лучших команд центров общественного развития «Добро.Центр». Победители были определены в нескольких категориях - от малых муниципалитетов до городов-миллионников, а также в специальных номинациях.

Нижегородская область заявила о себе сразу двумя победами – в число победителей вошли Добро.Центр Сарова и Добро.Центр Ветлуги.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Добро.Центр Сарова был признан абсолютным победителем в специальной номинации «Атомные города», став лучшим в России среди волонтерских центров наукоградов и территорий присутствия Госкорпорации «Росатом». А Добро.Центр Ветлуги вошел в тройку призеров в номинации «Города с населением до 15 тысяч человек», подтвердив высокий уровень развития добровольчества и в малых населенных пунктах региона.

«Победы наших Добро.Центров из Сарова и Ветлуги — это закономерный результат системной работы по созданию в регионе среды, где любая инициатива может получить поддержку и развитие. Мы гордимся нашими командами-победителями и видим в этом успехе подтверждение правильности выбранного курса на развитие сети волонтерских центров по всей Нижегородской области. Это новый импульс для всей системы добровольчества региона», - отметила генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Форум #МЫВМЕСТЕ является ключевой площадкой для признания заслуг волонтеров, НКО и социальных активистов. Победа в конкурсе Добро.Центров — это оценка системной работы, активности команды и реального вклада в развитие территорий через добровольческие инициативы.

«Это большая честь и признание работы нашей команды и всех волонтеров. Для Сарова, города с богатейшим научным и интеллектуальным потенциалом, развитие социальной сферы и волонтерства — одно из ключевых направлений. Эта победа будет мотивировать саровчан на еще более активное участие в жизни города и дальнейшие добрые дела», — сказала руководитель Добро.Центра города Сарова Марина Аркадьева.

«Для небольшого города, такого как Ветлуга, быть в числе лучших в стране — это огромное достижение! Наш центр стал настоящей точкой притяжения, где рождаются и реализуются важные для жителей инициативы. Мы рады, что наш скромный вклад замечен на таком высоком уровне. Пусть все знают, что в малых городах живут люди с большой душой и рождаются яркие проекты», - поделилась глава Добро.Центра города Ветлуга Ольга Голубева.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Поддержка волонтерской деятельности предусмотрена по федеральному проекту «Мы вместе», ее цель – сделать так, чтобы работа добровольцев благодаря поддержке государства стала организованной и приносила больше пользы. В частности, предусмотрено создание центров поддержки волонтерства, проведение обучающих курсов и конкурсов.

Проекты, требующие участия волонтеров, представлены на сайте: dobro.ru. Кроме того, те, кому не хватает опыта, могут пройти специальные обучающие курсы «Добро.Университет». Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание к работе добровольцев. На премию номинируют авторов социальных проектов, созданных для помощи людям и улучшения их жизни.