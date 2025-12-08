Производство силиконовых имплантов хотят запустить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: freepik.com

Производство силиконовых имплантов хотят запустить в Нижнем Новгороде в 2028 году. Об этом сообщила главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ Оксана Мантурова на 14-м Национальном конгрессе имени Милонова "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология" (18+), передает главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам нижегородца, участники мероприятия обсудили перспективы импортозамещения и внедрение отечественных разработок в сфере эстетической медицины.

Как отметили эксперты, в ноябре в России прошла государственную регистрацию первая отечественная модель силиконового импланта, предназначенного для маммопластики.

На базе этой разработки в Нижнем Новгороде планируется создать промышленный кластер, который займется серийным выпуском имплантов. По предварительным оценкам, производственные мощности будущего завода смогут обеспечивать выпуск до 45 тысяч изделий в год.

Ранее сообщалось, что доступ к бесплатному протезированию упростили в Нижегородской области.