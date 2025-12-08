Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

17 новых служебных автомобилей вручили сотрудникам нижегородского ГУФСИН

08 декабря 2025 17:55 Общество
17 новых служебных автомобилей вручили сотрудникам нижегородского ГУФСИН

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов вручил ключи от 17 новых служебных автомобилей сотрудникам ГУФСИН России по Нижегородской области. На торжественном мероприятии также присутствовали начальник Управления по работе с личным составом ФСИН России полковник внутренней службы Алексей Емельянов, начальник ГУФСИН России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Брант и личный состав управления.

"Губернатор и правительство области уделяют серьезное внимание обновлению парка специальной техники и оборудования воинских частей и соединений, а также правоохранительных органов, работающих на территории региона. В том числе помощь направлена на закупку автомобилей, которые становятся серьезным подспорьем в решении важных государственных задач. Поздравляю с получением новой техники и желаю вам успехов в службе", - сказал Александр Павлов.

Благодаря поддержке регионального правительства автомобильный парк ГУФСИН России по Нижегородской области пополнился служебными легковыми автомобилями, спецавтомобилем и комфортабельным автобусом. Новые машины будут способствовать более качественному выполнению служебных задач. Всего при поддержке правительства региона для ГУФСИН закуплено 47 единиц служебного транспорта.  

Также на территории СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области на днях был открыт современный физкультурно-оздоровительный центр. Реконструированный и воссозданный объект не функционировал 15 лет. В настоящее время в капитально отремонтированных помещениях располагаются спортивно-тренажерный зал, сауна, комната отдыха, раздевалки, душевые и санитарные помещения. Спортивный объект будет востребован среди сотрудников ГУФСИН, которые теперь смогут бесплатно и в удобное для себя время поддерживать физическую форму, занимаясь в современном зале.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

