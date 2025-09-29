Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Круглый стол, приуроченный к 40-летию метро, прошел в Нижнем Новгороде

Круглый стол, приуроченный к 40-летию метро, прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел круглый стол "40 лет нижегородского метро: от замысла до реализации", организованный "Российской газетой" при участии Российского экологического движения и генерального подрядчика строительства новых станций — ГК "Моспроект-3", при поддержке МП "Нижегородское метро".

Встреча состоялась 26 сентября в Доме народного единства и открыла цикл общественных мероприятий, приуроченных к 40-летию метрополитена. Участники обсудили историю строительства и перспективы дальнейшего развития транспортной системы. В центре внимания оказались ключевые этапы — от проектирования до ввода в эксплуатацию первых станций.

За одним столом собрались представители разных поколений — студенты нижегородских вузов и ветераны комсомольского движения, принимавшие участие в строительстве и запуске метро в городе Горьком.

Руководитель образовательных программ АО "Атомэнергопроект" Николай Леонтьев, в годы активной стройки занимавший пост первого секретаря Горьковского горкома комсомола, поделился воспоминаниями. Он отметил, что появление метро преобразило городскую среду, ускорило развитие новых микрорайонов, стимулировало создание предприятий и сделало жизнь горожан более удобной.

О своем опыте рассказал и Виктор Жидовкин, ветеран Ленинского комсомола, ныне председатель Совета территориального общественного самоуправления молодежного жилищного комплекса "Мещерский". Он напомнил, с каким воодушевлением молодые люди включались в стройку, и подчеркнул значимость передачи опыта будущим поколениям для успешного развития города без повторения ошибок прошлого.

В обсуждении активно участвовала молодежь. Студенты не только слушали воспоминания ветеранов, но и задавали вопросы о том, как уроки первых строителей можно применить сегодня. В ответ они получили своего рода наказ — учитывать все сложности и достижения предшественников при создании будущих инфраструктурных проектов.

Первый заместитель директора МП "Нижегородское метро" Александр Махин отметил, что, несмотря на финансовые и технические трудности, команде удалось построить и грамотно запустить уникальную транспортную систему, включая тоннели, инфраструктуру и подвижной состав. Он обратился к архитекторам "Моспроект-3" с пожеланием проектировать станции в более утилитарном ключе, делая акцент на их основной функции — обеспечении быстрой и комфортной перевозки пассажиров.

"Наш метрополитен во многом уникален: это и формат мелкого залегания, и наличие метромоста, и ранний режим работы. Недаром мы открываемся уже в 5:15. И тогда, и сегодня задача метро — доставлять людей в нужное место быстро и надежно", — подчеркнул Махин.

Мысль о значимости метро поддержал Элмурод Расулмухамедов, руководитель группы экомониторинга Общественного совета при Минприроды России. Он отметил, что запуск метрополитена положительно повлиял на экологию Горького, позволив жителям покидать промышленные зоны и переселяться в отдаленные районы, при этом сохраняя доступ к рабочим местам. По его словам, метро не только снижает риски для здоровья, но и должно оставаться привлекательным для пассажиров, сочетая скорость с эстетикой.

Подводя итоги, директор "Российской газеты" Александр Сысоев отметил, что круглый стол стал важной дискуссионной площадкой, позволившей соединить исторический опыт с современными вызовами. Следующее мероприятие цикла планируется провести в ноябре 2025 года, накануне 40-летия нижегородского метрополитена.

