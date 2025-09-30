Победителем форума "Ритм молодых" стал проект спортивно-инклюзивного фестиваля для подростков Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект, направленный на популяризацию адаптивных видов спорта среди подростков Нижегородской области, стал победителем подросткового инклюзивного форума «Ритм молодых», который состоялся с 26 по 28 сентября в Городецком муниципальном округе. Проект «Ритм молодых» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Команда-победитель «Равные возможности» с участниками из Ардатова, Сарова и Первомайска представила проект спортивно-инклюзивного фестиваля «Равные возможности» для подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Среди направлений фестиваля: следж-хоккей, баскетбол на колясках, адаптивный волейбол и инклюзивный футбол.

«Мы решили организовать и провести фестиваль, который создаст инклюзивное пространство, где каждый участник, независимо от физических способностей, сможет проявить себя в спортивных и творческих испытаниях, почувствовать командный дух и поддержку. Спасибо организаторам форума за возможность развивать проект», – рассказали участники команды.

Второе место заняла команда «Вокруг света» (Тонкинский, Шарангский и Шахунский муниципальные округа) с проектом семейного автоквеста «Дорогами памяти» по знаковым местам Великой Отечественной войны в Нижегородской области. Проект разработан для семей с детьми с инвалидностью и семей участников СВО.

На третьем месте – проект команды из Нижнего Новгорода по разработке доступных туристических маршрутов по Нижегородской области и проведение фотоэкспедиции для обучающихся от 13 до 17 лет.

«Форум завершился с хорошими результатами — мы видим отличный уровень проектов, каждый из которых обладает высоким уровнем инклюзивности. Многие инициативы ребят направлены именно на создание равного общества, основанного на ценностях милосердия. Очень приятно видеть, как участники объединяются, как появляются новые лидеры мнений. Нам как министерству молодёжной политики очень важно, чтобы к подобным проектам подключались все муниципалитеты региона, обмениваясь опытом и получая поддержку», – отметила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

По словам автора форума «Ритм молодых» Романа Пономаренко, проект позволяет ребятам развиваться в сфере инклюзивного лидерства и приобретать опыт в волонтерской и социально значимой деятельности. В течение трёх дней 15 объединённых команд дорабатывали свои проекты, участвовали в мастер-классах по социальному проектированию, командной работе, развитию личного бренда, навыкам публичного выступления. Все команды получили ресурсную поддержку для развития своих инициатив.

«Инициативы, предложенные участниками форума, напрямую связаны с ключевыми направлениями и ценностями Движения Первых. Важно отметить, что в дальнейшем работа будет продолжена, и к реализации проектов будут подключаться активисты из Совета Первых местных отделений, чтобы объединить вокруг этой работы новых участников. Несомненно, для нас очень важным остается и тот факт, что ключевой принцип Движения Первых — соавторство детей и взрослых - продолжает реализовываться через конкретную практическую работу наставников и команд, участвующих в форуме», – сказал председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Также в рамках форума работали площадки президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей», молодежного центра «Высота», ПАО Сбербанк, Волонтёрского центра Нижегородской области и Центра социальных инициатив региона.

«Форум уже третий год доказывает, что подростки хотят развивать равное инклюзивное общество, где у каждого человека есть возможности реализовать себя вне зависимости от их жизненной ситуации. Важно, что среди организаторов форума – тоже подростки, которые наравне со взрослыми создают это пространство подростковых возможностей. На наших глазах происходит профессиональное взросление ребят, и с каждым годом проекты становятся более проработанными», – подчеркнула заместитель директора Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Роза Румянцева.

Организаторами образовательной программы и форума выступают правительство Нижегородской области, министерство молодежной политики, министерство образования и науки, министерство социальной политики региона, Центр инноваций социальной сферы, региональное отделение Движения Первых, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».