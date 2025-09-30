Бастрыкин заинтересовался делом об аварийном доме в Нижнем Новгороде Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему подробную информацию о ходе расследования уголовного дела, связанного с аварийным жилым домом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Речь идёт о доме, расположенном на проспекте Гагарина. Здание было возведено ещё в 1930 году. Согласно архивным данным, степень его износа составляла 65% уже в 1982 году. Однако официально аварийным объект признали только в 2020 году.

Несмотря на это, жильцы продолжают проживать в крайне небезопасных условиях. В доме протекает крыша, конструкции частично сгнили, отсутствует центральное отопление. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не дали результата.

После жалобы одной из местных жительниц было возбуждено уголовное дело. Теперь расследование находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жителей аварийных домов и общежитий в Советском районе Нижнего Новгорода.