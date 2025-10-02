Более 2100 нижегородцев призовут в армию осенью 2025 года Общество

Фото: военный комиссариат Нижегородской области

1 октября 2025 года в России стартует осенний призыв граждан в армию. В Нижегородской области на службу отправятся свыше 2100 человек, из них порядка 500 жителей Нижнего Новгорода. Призывная кампания завершится 31 декабря.

Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что призванные будут распределены по всем видам и родам войск Вооружённых сил России, в том числе в пограничные подразделения ФСБ. Он отметил, что служащие по призыву не будут направляться в зону проведения СВО и в другие районы с боевыми действиями.

Первая отправка новобранцев в войска намечена на середину октября.

Особое внимание в этом году уделено комплектованию элитных частей. Более тысячи жителей области пройдут службу именно там: около 20 человек будут зачислены в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 направят в Преображенский и Семёновский полки, примерно 200 пополнят воздушно-десантные войска. Более 200 нижегородцев станут служить в подразделениях Росгвардии. Кроме того, 15 человек получат возможность проходить службу в научных ротах.

В течение осеннего призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать горячая телефонная линия (831) 419-79-14. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Жителям также рекомендуют обращаться в военкоматы по месту жительства для получения подробной информации.

Ранее сообщалось, что осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта.

Напомним, Госдума поддержала законопроект о круглогодичном призыве в армию.