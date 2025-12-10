Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде

10 декабря 2025 16:07 Общество
Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде

Многие нижегородцы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета в среду, 10 декабря. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.

Сбои затронули преимущественно верхнюю часть города. По сообщениям пользователей, связь пропала на улице Рождественской, площади Лядова, а также в районе Мещерского озера.

Из-за отсутствия интернета жители вынуждены снова писать СМС-ки, чтобы поддерживать связь. Некоторые пользователи жалуются, что не могут связаться с близкими.

"Уже три часа нет интернета в Канавине", — написала нижегородка Юлия.

Проблемы с доступом к сети также зафиксированы в районе площади Горького. Из-за сбоев у горожан не работают банковские приложения, что вызывает дополнительные неудобства.

Ранее губернатор Глеб Никитин прокомментировал отключения мобильного интернета в Нижнем Новгороде. Глава региона попросил нижегородцев с пониманием относиться к данной ситуации и отметил, что делается все возможное для снижения негативных последствий.

Напомним, что Минцифры России обновило список цифровых платформ, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета. Недавно в этот перечень включили три нижегородских сервиса.

Кроме того, на днях бесплатный Wi-Fi заработал на парковке у Московского вокзала.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

