Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде Общество

Многие нижегородцы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета в среду, 10 декабря. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.

Сбои затронули преимущественно верхнюю часть города. По сообщениям пользователей, связь пропала на улице Рождественской, площади Лядова, а также в районе Мещерского озера.

Из-за отсутствия интернета жители вынуждены снова писать СМС-ки, чтобы поддерживать связь. Некоторые пользователи жалуются, что не могут связаться с близкими.

"Уже три часа нет интернета в Канавине", — написала нижегородка Юлия.

Проблемы с доступом к сети также зафиксированы в районе площади Горького. Из-за сбоев у горожан не работают банковские приложения, что вызывает дополнительные неудобства.

Ранее губернатор Глеб Никитин прокомментировал отключения мобильного интернета в Нижнем Новгороде. Глава региона попросил нижегородцев с пониманием относиться к данной ситуации и отметил, что делается все возможное для снижения негативных последствий.

Напомним, что Минцифры России обновило список цифровых платформ, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета. Недавно в этот перечень включили три нижегородских сервиса.

Кроме того, на днях бесплатный Wi-Fi заработал на парковке у Московского вокзала.