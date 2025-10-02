Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Более 12 млрд рублей уйдет на покупку транспорта для Нижегородской области

01 октября 2025 09:56 Общество
Более 12 млрд рублей уйдет на покупку транспорта для Нижегородской области

Минтранс Нижегородской области утвердил программу развития общественного транспорта, рассчитанную до 2030 года. Она размещена на сайте профильного ведомства. Из документации следует, что на закупку нового подвижного состава планируется привлечь 12,6 млрд рублей.

В частности, для Нижнего Новгорода предусмотрено почти 2,5 млрд рублей на приобретение автобусов большого класса. В 2024 году уже закуплено 110 таких машин, а до 2030 года их количество увеличат еще на 167 единиц.

Закупка автобусов среднего класса для столицы Приволжья оценена более чем в 2 млрд рублей. В прошлом году город получил 40 машин, в будущем парк пополнится еще 194 единицами.

Особое внимание в программе уделено развитию электротранспорта. В 2025-2026 годах на модернизацию трамвайного парка Нижнего Новгорода выделят 6,8 млрд рублей.

Закупка нового транспорта запланирована и для городов области. Так, на 735 млн рублей будут закуплены автобусы среднего и большого класса для Сарова. Шесть единиц транспорта куплено в 2024 году, еще 53 рассчитывают приобрести в 2025-2030 годах. 

Для Выксы уже куплено два автобуса, осталось еще восемь. В общей сложности на это уйдет 127,2 млн рублей. А 35 автобусов для Арзамаса обойдутся в 262,8 млн рублей. Их купят в период с 2025 по 2030 год. 

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО наметили шаги для устранения нехватки водителей автобусов. 

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО наметили шаги для устранения нехватки водителей автобусов.

автобусы Минтранс Общественный транспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных