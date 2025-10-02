Более 12 млрд рублей уйдет на покупку транспорта для Нижегородской области Общество

Минтранс Нижегородской области утвердил программу развития общественного транспорта, рассчитанную до 2030 года. Она размещена на сайте профильного ведомства. Из документации следует, что на закупку нового подвижного состава планируется привлечь 12,6 млрд рублей.

В частности, для Нижнего Новгорода предусмотрено почти 2,5 млрд рублей на приобретение автобусов большого класса. В 2024 году уже закуплено 110 таких машин, а до 2030 года их количество увеличат еще на 167 единиц.

Закупка автобусов среднего класса для столицы Приволжья оценена более чем в 2 млрд рублей. В прошлом году город получил 40 машин, в будущем парк пополнится еще 194 единицами.

Особое внимание в программе уделено развитию электротранспорта. В 2025-2026 годах на модернизацию трамвайного парка Нижнего Новгорода выделят 6,8 млрд рублей.

Закупка нового транспорта запланирована и для городов области. Так, на 735 млн рублей будут закуплены автобусы среднего и большого класса для Сарова. Шесть единиц транспорта куплено в 2024 году, еще 53 рассчитывают приобрести в 2025-2030 годах.

Для Выксы уже куплено два автобуса, осталось еще восемь. В общей сложности на это уйдет 127,2 млн рублей. А 35 автобусов для Арзамаса обойдутся в 262,8 млн рублей. Их купят в период с 2025 по 2030 год.

