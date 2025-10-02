Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Двухэтажные поезда "Буревестник" свяжут Нижний Новгород и Москву в преддверии новогодних каникул

01 октября 2025 11:50 Общество
Двухэтажные поезда Буревестник свяжут Нижний Новгород и Москву в преддверии новогодних каникул

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» будут курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва с 3 декабря 2025 года.

Для удобства пассажиров на маршруте будет курсировать три пары поездов «Буревестник» ежедневно. Время в пути в одну сторону займет около 4 часов.

Из столицы Приволжья составы будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправятся из столицы России в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.

В зависимости от расписания поезд будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.

«Железнодорожное сообщение с Москвой является важным и ключевым. При большом количестве поездов, следующих в столицу, тем не менее отмечается растущий спрос и ежегодное увеличение пассажиропотока. Повышенная вместимость поезда «Буревестник» позволит удовлетворить спрос пассажиров и сделать дорогу в Москву еще комфортнее», - сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В составе «Буревестника» будут курсировать от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Так, за один рейс поезд сможет перевозить свыше 730 пассажиров.

Отметим, что Нижний Новгород станет пятым крупным городом на Горьковской железной дороге, где будут курсировать двухэтажные поезда. С момента запуска первого такого состава, их маршрутная сеть на магистрали значительно расширилась. Сегодня в границах дороги курсирует уже 5 двухэтажных поездов, которые связывают Казань, Ижевск, Йошкар-Олу и Чебоксары с Москвой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
ГЖД
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
