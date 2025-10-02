Нижегородцы подали более 6 тысяч заявок на бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Кадры" Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

Более 6,3 тысячи заявок на бесплатное обучение в рамках национального проекта «Кадры» подали жители Нижегородской области по итогам трех кварталов 2025 года. 2,3 тысячи человек из них уже завершили курсы, еще 1,4 тысячи нижегородцев в настоящее время осваивают выбранные программы.

Среди самых популярных направлений - такие программы, как «Нейросети и искусственный интеллект для решения прикладных задач организации», «Инструменты искусственного интеллекта в сфере культуры», «Аналитик данных», «Экскурсовод», «Швея» и «1С-Программист».

«Всего в рамках нацпроекта «Кадры» в регионе доступно для выбора более 45 образовательных программ, которые отражают актуальные потребности экономики региона. Широта направлений позволяет найти курс по интересам: от цифровых компетенций до профессий в сфере туризма и рабочих специальностей. Каждый может осуществить свою мечту и выбрать, кем стать: швеей, веб-дизайнером, программистом или, например, менеджером в гостиничном бизнесе», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Обучение проходит в удобном очно-заочном формате с применением современных дистанционных технологий и ориентировано на широкий круг граждан.

«Присоединиться к обучению могут мамы в декрете, молодежь в возрасте до 35 лет, безработные, предпенсионеры и пенсионеры, люди с инвалидностью, участники СВО и члены их семей. Важно, что у нижегородцев есть возможность бесплатно освоить новую профессию и тем самым кардинально изменить свою жизнь», – подчеркнула директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

После завершения обучения все выпускники получают документ установленного образца: свидетельство о профессии или удостоверение о повышении квалификации. Полный список программ доступен на платформе «Работа России».

Дополнительную информацию об участии в нацпроекте можно уточнить у специалистов Нижегородского кадрового центра «Работа России» по телефону горячей линии: 8 (800) 250-47-47 или в официальном сообществе учреждения «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.