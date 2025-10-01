Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Афиша

Выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открылась в Дальнем Константинове

01 октября 2025 12:12 Афиша
Выставка Герои тыла. Страницы памяти открылась в Дальнем Константинове

Фото: "Нижегородская правда"

30 сентября в районном Доме культуры Дальнего Константинова открылась передвижная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Проект реализует Нижегородский областной информационный центр при поддержке "Команды креативных практик".

Заместитель главы администрации округа Дмитрий Тараканов на открытии отметил, что район внёс значительный вклад в Победу и подчеркнул необходимость сохранять историческую правду. По его словам, несмотря на попытки переписать историю, пока жива память о героях фронта и тыла, будет жить и сама история, а значит, у молодого поколения есть будущее.

Среди первых посетителей выставки было много школьников. Они с интересом рассматривали фоторепродукции полос газеты "Горьковская коммуна", как в годы войны называлась "Нижегородская правда".

В рамках проекта команда изучила тысячи страниц издания и отобрала материалы о жизни Горьковской области в военное время. На экспозиции представлены репортажи о тех, кто трудился в поле, на ферме и у станка, приближая Победу. С помощью дополненной реальности плакаты "оживают": посетители могут навести камеру телефона и увидеть архивные кадры или услышать живые рассказы. Подготовлено 10 видеороликов о том, как в войну работали женщины и дети, как принимали эвакуированных и собирали посылки для фронта.

О вкладе Дальнеконстантиновского района рассказала обозреватель "Нижегородской правды" Юлия Полякова. Газета часто приводила в пример местные колхозы и отмечала труд многих жителей, в том числе первую трактористку района Нину Горбунову. Как добавила заведующая Центром традиционной культуры "Константиново поле" Ольга Гальцева, работать на старых тракторах было особенно тяжело, и молодые девушки-трактористки нередко приходили домой изможденные.

На выставке представлены также предметы, найденные поисковыми отрядами на местах боёв: каски, котелки и другие вещи. Руководитель поискового отряда "Застава" Алексей Холзаков рассказал, что его команда с 2012 года участвует в Вахте Памяти. В этом году в Псковской области они подняли останки 56 бойцов и обнаружили личные вещи — орден Красной Звезды, медаль "За отвагу" и подписанную ложку, которые помогают установить имена погибших.

По словам Холзакова, подобные проекты особенно важны для молодежи, так как помогают почувствовать связь с прошлым. Свое впечатление выразили и школьники. Семиклассники Иван Катеров и Андрей Безденежнов рассказали, что увлекаются историей родного края и узнали на выставке много нового.

Гостям также раздали спецвыпуск "Нижегородской правды" с материалами о войне и показали работы участников детского конкурса, посвящённого Году защитника Отечества. Конкурс проходит в нескольких номинациях, включая "День Победы", "Надёжный тыл" и "Мой герой". Итоги будут подведены 27 октября.

Дмитрий Тараканов поблагодарил организаторов и подарил команде проекта книги по истории района, отметив, что их работа имеет большое значение.

В Дальнем Константинове выставка будет работать до 13 октября. Напомним, проект стартовал 24 июля в Нижнем Новгороде и уже побывал в Чкаловске, Богородске, Павлове и на Бору. После завершения работы в Дальнем Константинове экспозицию смогут увидеть жители Лыскова, Воротынца, Пильны и Кстова. Завершение проекта запланировано на декабрь.

Теги:
ВОВ Выставка Дальнеконстантиновский район
