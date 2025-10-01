Более 250 мероприятий пройдет в Нижегородской области в Декаду пожилого человека Афиша

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

С 1 по 10 октября 2025 года в Нижегородской области пройдет ежегодная Декада пожилого человека. Социальные учреждения региона подготовили для старшего поколения более 250 тематических событий (0+) разной направленности.

В министерстве социальной политики Нижегородской области отметили, что Декада призвана повысить жизненную активность граждан пожилого возраста. При поддержке органов власти и общественных организаций мероприятия пройдут во всех муниципалитетах.

С 1 по 10 октября в Центре социального обслуживания граждан Пильнинского муниципального округа для посетителей отделения дневного пребывания состоится акция "Стрижка в подарок". В те же даты Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Чкаловск запускает акцию "Внук на час" с помощью пенсионерам в укладке дров, уборке урожая и придомовой территории.

6 октября Комплексный центр социального обслуживания граждан Навашинского городского округа организует развлекательную ретровечеринку для людей старшего возраста. В этот же день в Комплексном центре Тонкинского муниципального округа стартуют спортивные состязания "Движение – жизнь" среди команд отделения дневного пребывания и членов Всероссийского общества инвалидов.

8 октября сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения "Мыза" Приокского района Нижнего Новгорода проведут межрайонный шахматный турнир среди нижегородских ветеранов, где определят лучшего возрастного шахматиста.

Самое масштабное событие Декады, приуроченное ко Дню пожилого человека, состоится 8 октября. Гала-концерт традиционно пройдет в Центральном доме культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде, на него приглашено около 700 гостей "серебряного" возраста со всего региона.

Завершит Декаду награждение 28 нижегородцев памятными знаками "Заслуженный ветеран Нижегородской области". Это люди, добившиеся высоких результатов уже после выхода на пенсию и внесшие значимый вклад в развитие ветеранских движений. Торжественное мероприятие запланировано на 16 октября.

В программу 2025 года также включены семейные фотовыставки, праздничные концерты, спартакиады, онлайн-занятия, тренинги, дружеские встречи, музыкальные вечера, квест-игры, экскурсии по заповедным местам Нижегородского края и киновикторины.

Министр социальной политики региона Игорь Седых подчеркнул, что пожилые люди остаются активными и энергичными, а задача государства — создать условия для реализации их потенциала, появления новых увлечений и общения, чтобы каждый чувствовал себя нужным и востребованным.

Подробную информацию о мероприятиях Декады можно получить в районных управлениях социальной защиты населения и комплексных центрах социального обслуживания.

Мероприятия Декады полностью соответствуют целям национального проекта "Семья", который реализуется в России с 2025 года по инициативе президента страны Владимира Путина. Проект является преемником нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает меры, направленные на всестороннее развитие семей, расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение качественной, доступной медицинской помощи.