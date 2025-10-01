Нижегородки смогут бесплатно сделать маммографию в октябре Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в десятый раз стартовала социальная акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди" (18+). Ее цель — привлечь внимание к раку молочной железы и усилить профилактику за счет ранней диагностики.

До 20 октября жительницы Нижегородской области могут пройти обследования в клиниках-партнерах проекта. В государственных учреждениях прием организован бесплатно, в ряде частных медцентров — на платной основе со значительными скидками.

Бесплатную маммографию проводят в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере по адресам: ул. Деловая, д. 11, корп. 1 и ул. Родионова, 190В. Запись для женщин от 40 лет открыта по телефону +7 (996) 013-05-15 по будням с 09:00 до 16:00. При обращении нужно назвать кодовое слово "Бюст-мост".

Пройти обследования со скидками можно в частных клиниках-партнерах: "Тонус Премиум", "Ника Спринг", "Персона", "ИмиджЛаб", "Радуга здоровья", "РусМед", "Александрия", "Садко", "Академия VIP". Предоставляются скидки до 50% на маммографию, а также льготные цены на УЗ-диагностику и консультации специалистов (точные условия необходимо уточнять в каждой клинике). При записи нужно сказать кодовое слово "Бюст мост".

7 октября в Нижегородском областном информационном центре пройдет круглый стол "Бюст-мост: десять лет спасает жизни". В обсуждении примут участие автор и организатор акции Екатерина Чудакова, врач-онколог Алексей Воронцов, онколог-маммолог Сергей Пегов и другие специалисты.

"Цель нашей акции — в том, чтобы как можно больше женщин пришли и проверили свое здоровье. Поэтому мы стараемся привлекать к проекту много внимания, делая это зачастую нестандартными способами. 10 лет назад мы начали со сбора бюстгальтеров, приглашали к участию в проекте ведущих дизайнеров со всей России, создавали авторские футболки в поддержку проекта, привлекали к участию в проекте известных женщин со всей страны", — отметила автор идеи, руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

Финальное мероприятие состоится 20 октября в Центре культуры "Рекорд".

Проект проводится ежегодно с 2015 года при поддержке правительства Нижегородской области, министерства здравоохранения региона и АНО "Центр 800".

