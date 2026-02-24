Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Происшествия

Инспекторов Гостехнадзора уличили в выдаче прав за взятки в Арзамасе

Сотрудники регионального УФСБ совместно с МВД выявили и пресекли противоправную деятельность главного и бывшего государственного инженера-инспектора государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Арзамасского района.

По данным ведомства, должностные лица причастны к превышению должностных полномочий и получению взятки. Установлено, что они получили денежные средства от двух мужчин за совершение незаконных действий — выдачу водительских удостоверений тракториста-машиниста без прохождения и сдачи государственных экзаменов.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ и частью 3 статьи 290 УК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завели уголовное дело о взятке в структуре РЖД. 

Арзамасский район Взятки ФСБ
