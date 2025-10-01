В НИУ Президентской академии создадут экспертно-аналитическую группу Наука

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

На заседании нового состава Ученого совета НИУ Президентской академии принято решение о формировании профессиональной экспертно-аналитической группы.

С инициативой выступил профессор кафедры философии, социологии и психологии управления Андрей Дахин. По его словам, работа группы будет направлена на анализ актуальной повестки в стране, подготовку предложений по модернизации образовательных программ и повышение экспертной активности университета в регионе.

Дахин отметил, что специалисты смогут готовить краткие аналитические материалы по текущим вопросам, выявлять сильные и слабые стороны в различных процессах, сопоставлять образовательный контент с современными вызовами и выносить свои идеи на обсуждение Ученого совета, а также представлять их органам власти.

Кроме того, в ходе заседания обсудили необходимость более широкого применения балльно-рейтинговой системы в учебных программах. Для обмена опытом было предложено активнее практиковать взаимное посещение занятий преподавателями, в том числе между разными кафедрами.

Отметим, что новый состав Ученого совета был избран 29 сентября на конференции научно-педагогических работников и руководителей структурных подразделений. В мероприятии приняли участие 84 делегата, представлявшие все подразделения института и студенческое сообщество.

По итогам голосования в состав совета вошли 27 представителей научно-педагогического коллектива и администрации вуза. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет.