Нижегородских школьников приглашают к участию в олимпиаде "Наука вокруг нас"

29 ноября 2025 13:31
Нижегородских школьников приглашают к участию в олимпиаде Наука вокруг нас

Фото: организаторы олимпиады

Школьники Нижегородской области могут принять участие в онлайн-олимпиаде по естественным наукам «Наука вокруг нас», которая пройдет при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

К участию в олимпиаде приглашаются школьники 1-11 классов. Мероприятие пройдет на платформе Учи.ру со 2 по 29 декабря 2025 года. На выполнение заданий дается один час.

Олимпиада «Наука вокруг нас» развивает интерес к естественным наукам; помогает лучше понять окружающий мир, физику, химию, географию, биологию; объясняет различные явления с точки зрения науки; учит проводить исследования и нестандартно подходить к решению задач и тренирует логическое и наглядно-образное мышление.

Все ребята, которые примут участие в олимпиаде, получат одну из наград, в зависимости от результата, а педагоги наиболее активных классов - благодарственные письма.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Наука Нацпроект школьники
