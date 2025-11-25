Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Наука

Центр аэродинамики вентиляционных систем открылся в Нижегородской области

25 ноября 2025 07:00 Наука
Центр аэродинамики вентиляционных систем открылся в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ННГАСУ

На базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) открылся научно-исследовательский центр, который займется изучением аэродинамики вентиляционных систем. Это первая подобная площадка в регионе, где будут разрабатывать и тестировать современные инженерные решения для зданий.

Создание центра стало возможным благодаря участию вуза в программе "Приоритет-2030". Открытие прошло при поддержке Законодательного собрания Нижегородской области и компании "Веза", которая производит вентиляционное оборудование.

На новой площадке будут проводить как теоретические, так и прикладные исследования: от моделирования воздушных потоков до испытания настоящих вентиляционных установок. Это поможет не только улучшать существующие технологии, но и создавать собственные разработки, адаптированные под российские условия.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев отметил, что для университета это важный шаг вперед. По его словам, центр поможет наладить крепкую связь между наукой, промышленностью и реальными задачами, которые ставит перед инженерами современный город.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что в ННГАСУ студенты начинают работать с современным оборудованием уже со второго курса. Он подчеркнул, что это дает ребятам реальный опыт, а работодатели получают специалистов, готовых к работе.

"Как результат, 70% выпускников строительного университета работают по полученной специальности. Надеемся, с нашей помощью и при поддержке заинтересованного бизнеса цифра вырастет до 100%", – добавил он.

Центр будет не только научной, но и образовательной базой. Здесь будут разрабатывать отечественные системы вентиляции для многоквартирных домов, офисов и предприятий.

Новый научный центр стал частью программы "Приоритет-2030", реализуемой в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

