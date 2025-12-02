Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Наука

Студенты НИУ Президентской академии стали призерами Всероссийского конкурса молодых ученых

02 декабря 2025 15:00 Наука
Студенты НИУ Президентской академии стали призерами Всероссийского конкурса молодых ученых

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Студенты НИУ Президентской академии заняли призовые места во Всероссийском конкурсе арктических исследований имени Николая Пинегина. Состязание прошло в Санкт-Петербурге в рамках III Международной научно-практической конференции "Структурная трансформация экономики арктических регионов", организованной Институтом проблем региональной экономики РАН.

Научный руководитель участников, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления и менеджмента НИУ Президентской академии Анна Ломовцева отметила, что интерес студентов к теме Арктики связан с ее стратегической значимостью и необходимостью развития региона.

По словам сотрудницы вуза, важной задачей остается создание достойных условий жизни, развитие социальной инфраструктуры, медицины, образования и связи, а также поддержка малочисленных коренных народов и сохранение их культуры.

В номинации "Управление развитием и кадровым потенциалом Арктики" призовые места заняли:

• Оксана Демидова — II место с исследовательской работой "Управление кадровым потенциалом регионов Арктики";

• Михаил Скрипник — III место с работой "Анализ эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации".

Оксана Демидова подчеркнула, что участие в конкурсе, названном в честь Николая Пинегина, стало для нее большой честью. Она отметила, что исследовательская деятельность позволяет почувствовать связь времён и увидеть реальный вклад молодых ученых в освоение Севера.

В номинации "Стратегические направления развития экономики российской Арктики" награды получили:

• Алена Треева — II место с работой "Совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций в развитие моногородов Арктики";

• Арсений Боделан и Илья Мищенко — III место с исследованием "Инвестиционные перспективы Арктической зоны РФ".

Студент НИУ Президентской академии Арсений Боделан рассказал, что работа над исследованием позволила глубже понять социально-экономические особенности Арктики.

"Мы узнали много важной информации помимо инвестиций в регионы Арктики и поняли, насколько это богатая и малоосвоенная территория, с развитием которой связано будущее России", — отметил он.

