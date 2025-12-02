Студенты НИУ Президентской академии стали призерами Всероссийского конкурса молодых ученых

Фото:
Студенты НИУ Президентской академии заняли призовые места во Всероссийском конкурсе арктических исследований имени Николая Пинегина. Состязание прошло в Санкт-Петербурге в рамках III Международной научно-практической конференции "Структурная трансформация экономики арктических регионов", организованной Институтом проблем региональной экономики РАН.
Научный руководитель участников, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления и менеджмента НИУ Президентской академии Анна Ломовцева отметила, что интерес студентов к теме Арктики связан с ее стратегической значимостью и необходимостью развития региона.
По словам сотрудницы вуза, важной задачей остается создание достойных условий жизни, развитие социальной инфраструктуры, медицины, образования и связи, а также поддержка малочисленных коренных народов и сохранение их культуры.
В номинации "Управление развитием и кадровым потенциалом Арктики" призовые места заняли:
• Оксана Демидова — II место с исследовательской работой "Управление кадровым потенциалом регионов Арктики";
• Михаил Скрипник — III место с работой "Анализ эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации".
Оксана Демидова подчеркнула, что участие в конкурсе, названном в честь Николая Пинегина, стало для нее большой честью. Она отметила, что исследовательская деятельность позволяет почувствовать связь времён и увидеть реальный вклад молодых ученых в освоение Севера.
В номинации "Стратегические направления развития экономики российской Арктики" награды получили:
• Алена Треева — II место с работой "Совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций в развитие моногородов Арктики";
• Арсений Боделан и Илья Мищенко — III место с исследованием "Инвестиционные перспективы Арктической зоны РФ".
Студент НИУ Президентской академии Арсений Боделан рассказал, что работа над исследованием позволила глубже понять социально-экономические особенности Арктики.
"Мы узнали много важной информации помимо инвестиций в регионы Арктики и поняли, насколько это богатая и малоосвоенная территория, с развитием которой связано будущее России", — отметил он.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+