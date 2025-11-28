Меры поддержки молодых ученых обсудили на комиссии Госсовета РФ Наука

Фото: Госсовет РФ

Необходимость усиления мер поддержки молодых ученых как главного ресурса для технологического лидерства России обсудили на заседании профильной комиссии Госсовета под председательством губернатора Михаила Котюкова.

Соответствующие задачи сформулированы в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны на период с 2022 по 2031 годы.

Михаил Котюков, председатель комиссии Госсовета РФ по технологическому лидерству, губернатор Красноярского края: «Талантливые молодые ученые – это главный ресурс для технологического лидерства России. Именно им предстоит создавать прорывные технологии и укреплять конкурентные позиции страны на мировой арене. Наша ключевая задача - создать для ребят все условия: обеспечить систему грантовой поддержки, выстроить понятные траектории карьерного роста. Итоги Десятилетия науки и технологий будут поведены в 2031 году: чем занимается и каких результатов добилось это поколение молодых ученых, какой вклад они внесли в реализацию национальных проектов России».

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, за последние 20 лет доля молодых ученых в российской науке увеличилась почти вдвое – до 45%. «Доля исследователей в возрасте до 39 лет составляет порядка 45%, при этом в середине 2000-х годов она составляла 25-26%. Причины, я думаю, здесь заключаются в системном характере мер и усилий, которые прикладывали и государство, и профессиональное сообщество», – отметил Денис Секиринский.

Одним из эффективных инструментов поддержки молодых ученых сегодня выступают региональные конкурсы, которые организует Российский научный фонд. По словам заместителя директора РНФ Андрея Блинова на сегодняшний день в них участвует 61 регион страны по актуальным для самих территорий темам. Также в конкурсах задействованы и квалифицированные заказчики – это организации, которые формируют тематику исследований, направленных на создание или усовершенствование продукции. Такой трехсторонний формат гарантирует, что проекты будут иметь практическое применение.

Опыт Красноярского края наглядно демонстрирует высокий спрос со стороны бизнеса на научные разработки. «Для нас такой конкурс — это, прежде всего, инструмент формирования научных коллективов под конкретные технологические задачи предприятий, — пояснил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Медведев. — Интерес индустриальных партнёров оказался значительным: на 11 доступных слотов для поддержки было подано 48 заявок от компаний. Это создаёт высокую конкуренцию — более четырёх заявок на один проект, но одновременно позволяет отобрать для реализации наиболее актуальные и проработанные инициативы».

Кроме того, по итогам прошлого конкурса Красноярский край среди субъектов страны занял одну из лидирующих позиций по количеству поддержанных проектов – профинансировано 42 проекта. Это стало возможным благодаря подписанному между правительством региона и Российским научным фондом соглашению. Оно предусматривает двукратное увеличение финансирования научных исследований красноярских ученых. В частности, в 2026 году на реализацию проектов будет выделено более 200 млн рублей.