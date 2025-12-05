Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Более двух тысяч участников собрал Нижегородский фестиваль науки ННГАСУ

05 декабря 2025 13:58 Наука
Более двух тысяч участников собрал Нижегородский фестиваль науки ННГАСУ

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде подвели итоги второго Нижегородского фестиваля науки (0+), который прошёл с 22 по 24 октября при поддержке министерства образования и науки Нижегородской области и Центра специальных проектов "Платформа". Организатором выступил ННГАСУ. 

Центральным событием фестиваля стала II Всероссийская научная конференция. В этом году она собрала более 2000 участников из 27 российских регионов и четырёх зарубежных стран — Беларуси, Армении, Узбекистана и Индии. Было представлено 670 докладов. Участниками стали студенты, молодые учёные, школьники и учащиеся колледжей. Работало 16 секций по различным направлениям — от физико-математических и технических наук до архитектуры и дизайна.

"Такое международное взаимодействие чрезвычайно важно с точки зрения научной коммуникации и обмена опытом. Ведь исследования по схожим тематикам ведутся в разных странах. Большинство научных публикаций сегодня выходят на английском языке. Если мы ограничиваемся только русскоязычными источниками, то фактически отказываемся от огромного массива знаний, представленного на других языках. И иногда эту информацию получить очень легко — через живое общение на конференциях. Именно поэтому я считаю международное участие крайне важным, и очень здорово, что нам удалось привлечь представителей других стран. Это дало возможность обменяться мнениями, опытом и результатами исследований", — отметил проректор по науке и цифровому развитию ННГАСУ Евгений Конопацкий.

Фестиваль включал четыре ключевых направления: "Познавай", "Исследуй", "Вдохновляйся" и "Воплощай". В рамках образовательного блока участники прошли онлайн-курс "Записки молодого ученого". Помимо конференции, участники смогли посетить вечерние мероприятия: интеллектуальный квиз, научно-популярный лекторий, экскурсию в библиотеку имени Ленина. Также были организованы творческие конкурсы, в том числе по научной фотографии и инфографике.

Студенты ННГАСУ поделились своим опытом участия в фестивале. Студент 5 курса Никита Березин представил доклад о свойствах арболита. Он отметил, что опыт европейских стран в применении строительного материала можно адаптировать и в России.

Вера Ложкина, студентка 3 курса направления "Промышленное и гражданское строительство", рассказала о модернизме в архитектуре на примере здания в Подмосковье.

"Наша самая большая мечта — объединить научное сообщество Нижегородской области, чтобы это мероприятие стало настоящим брендом науки в нашем регионе. Мы хотим привлекать всё больше людей к этой истории и показать, что наука действительно может быть очень разнообразной и интересной", — подчеркнула председатель Совета молодых учёных ННГАСУ Анна Ситникова.

Мероприятие проводилось в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.

Наука ННГАСУ Фестиваль
