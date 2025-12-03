Дмитриев вновь переизбран ректором НГТУ

Фото:
Сергей Дмитриев вновь избран на должность ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
Процедура выборов прошла в рамках конференции трудового коллектива вуза. В мероприятии принял участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он подчеркнул значимую роль НГТУ в развитии научного потенциала и промышленного сектора региона.
В своем обращении Дмитриев выразил признательность преподавателям, сотрудникам, административному персоналу и студентам за оказанное доверие и поддержку.
"Впереди новые задачи, победы и проекты", — отметил он, подводя итоги состоявшихся выборов.
Добавим, что Сергей Дмитриев возглавляет "политех" с 2011 года.
Ранее сообщалось, что Георгий Жданкин назначен и.о. ректора Нижегородского агротехнологического университета.
Напомним также, что в августе 2025 года НГЛУ имени Н.А. Добролюбова возглавил Никита Авралев.
