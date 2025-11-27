Делегация Нижегородской области начала работу на V Конгрессе молодых ученых Наука

Более 200 молодых исследователей, учёных и разработчиков по итогам конкурсного отбора получили возможность представлять Нижегородскую область на V Конгрессе молодых учёных, проходящем на федеральной территории «Сириус».

Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий. Его цель - усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Мероприятие проходит с 26 по 28 ноября, оно собрало более 8000 молодых учёных и специалистов почти из 90 стран. Запланировано свыше 200 мероприятий, от пленарных сессий до стратегических дискуссий.

Наш регион на конгрессе представляет делегация во главе с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном. В состав делегации вошли заместитель председателя правительства области Екатерина Солнцева, руководители и исследователи ведущих вузов и научных организаций региона.

«Конгресс молодых ученых - крупнейшая площадка для диалога между наукой, государством и бизнесом, которая определяет основные векторы научно-технического развития страны. Нижегородская область готова продемонстрировать здесь не просто отдельные достижения, а целостную модель научно-образовательной экосистемы, где интеграция университетов, научных институтов и индустрии создает синергетический эффект для достижения национальных технологических приоритетов», - отметил Андрей Саносян.

От Нижегородской области в конгрессе участвуют представители Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), ИТ-университете, ННГУ, НГТУ, ПИМУ, ННГАСУ. В течение трёх дней они будут выступать на пленарных и тематических сессиях, участвовать в дискуссиях, представлять региональные достижения и выстраивать партнёрские отношения в сфере науки и высоких технологий.

«Конгресс молодых ученых — это живой портрет будущего российской науки. И будущее это выглядит блестяще! Здесь самые прорывные идеи рождаются на стыке дисциплин, а сила науки прирастает дружескими связями и открытым общением. Отдельная гордость — наша мощная нижегородская делегация, которая задает тон в этом движении вперед!», — отметила Екатерина Солнцева.

Напомним, период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте наука.рф.