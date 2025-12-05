Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Нижегородские студенты завоевали сразу 9 наград в финале чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге

Фото: Центр опережающей профподготовки Нижегородской области

4 декабря в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей финала Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Нижегородскую область на состязании представляли 6 студентов учреждений среднего профессионального образования. По итогам в «копилке» региона – сразу 9 наград различного уровня.

Как напомнили в министерстве образования и науки Нижегородской области, в 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» был распределенным и проходил в трех городах: в мае – в Нижнем Новгороде, в августе – в Калуге и в декабре – в Санкт-Петербурге. Каждое из трех мероприятий объединяло финалистов, отличившихся в разных компетенциях. Так, финал в Санкт-Петербурге собрал конкурсантов по компетенциям таких блоков, как «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».

Всего мероприятие объединило 287 человек, прошедших отборочные испытания, из разных субъектов страны. В финале были определены 30 победителей и 60 призеров. Впервые на заключительном этапе состязания были представлены такие компетенции, как «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эстетическая косметология».

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что три финала чемпионата «Профессионалы» объединили 36,5 тыс. человек – конкурсантов, экспертов, гостей. В соревнованиях по 64 компетенциям и деловой программе приняли участие представители 41 страны. Более 180 компаний-партнеров помогали составлять задания, оснащать площадки и оценивать работу финалистов.

«В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее – прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все — уже победители!» – обратился к участникам Сергей Кравцов.

Сразу четыре награды в финале завоевала студентка Лукояновского Губернского колледжа Дарья Меркушова. Они удостоена золотой медали в индивидуальном, индустриальном и международном зачетах, а также серебряной медали в командном зачете по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».

«На чемпионате мы выполняли практические задания в области растительных биотехнологий – готовили питательные растворы для последующего введения в растения. Эти растворы помогают растениям быть здоровым и крепкими, постоянно давать плоды. В моём колледже мы как раз занимаемся этим направлением - моим любимым! Это мое главное увлечение в жизни, и я планирую продолжать его после учёбы», – поделилась Дарья Меркулова.

Бронзовую медаль в индивидуальном зачете и золотую медаль в командном зачете по компетенции «Работы на токарных универсальных станках» завоевал Дмитрий Галанин, студент Арзамасского коммерческо-технического техникума.

«В течение 13 часов в индивидуальном зачёте мы изготавливали по чертежам детали из различных металлов: алюминия, стали, бронзы. Самым сложным для меня было справиться с напряжением, но мне это удалось!» – рассказал Дмитрий Галанин.

Студент Выксунского металлургического колледжа им. А.А. Козерадского Александр Подуруев завоевал серебряную медаль в командном зачете по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

«В командном зачёте нужно было совместно изготовить сборочную деталь. Само задание было интересным, но ещё более интересным было сработаться в настоящую команду с ребятами из разных регионов. У нас получилось вместе сделать максимум. Это большая работа, мне очень понравилось!» – поделился впечатлениями Александр Подуруев.

Еще одну серебряную медаль завоевал студент Шахунского колледжа аграрной индустрии Дмитрий Соснов. Он отличился в командном зачете по компетенции «Слесарная работа с металлом».

«В командном зачёте от нас требовалось вырезать, согнуть и сварить металлическую деталь. Мне очень понравилось участвовать в чемпионате, хочу отметить высокий уровень организации. Это огромный опыт для меня!» – сказал студент.

А студент Нижегородского строительного техникума Александр Абашин был удостоен бронзовой медали по итогам командного зачета по компетенции «Администрирование отеля».

«У меня было много заданий в роли администратора. Это и создание сайта отеля, и разработка коммерческого предложения, и проведение процедуры выезда клиента из отеля. Самое главное в моей будущей профессии – любить своё дело и хорошо относиться к людям», – рассказал Александр Абашин.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, подготовка студентов к чемпионату «Профессионалы» начинается еще на уровне учреждений среднего профессионального образования.

«Отборочные этапы в колледжах и техникумах, как правило, завершаются в ноябре, после чего начинается точечная подготовка лучших студентов. Затем проходят региональные и межрегиональные этапы, и только самые успешные конкурсанты выходят в финал. В этом году число нижегородцев – участников заключительного трека значительно возросло: более 40 человек представили наш регион в финалах в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Мы еще раз убедились в том, что наши учреждения СПО дают молодежи знания и навыки самого высокого уровня», – резюмировал он.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий входят во Всероссийское чемпионатное движение. Состязание проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в новый национальный проект «Молодежь и дети».

Новый нацпроект реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

