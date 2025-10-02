Травмирование школьницы в поселке Мухтолово закончилось уголовным делом Происшествия

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о травмировании ученицы в одной из школ Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Инцидент произошел осенью 2023 года в школе поселка Мухтолово (Ардатовский район). Восьмилетняя девочка ударилась головой о металлический крючок вешалки и получила травму глаза.

Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, однако, по имеющимся данным, его зрение ухудшилось.

Родители считают, что руководство образовательного учреждения не обеспечило безопасность детей. По их словам, острые металлические крючки не были оснащены специальными заглушками, а в момент случившегося в раздевалке не горел свет.

Семья неоднократно обращалась в компетентные инстанции, но добиться результата не смогла.

В январе этого года Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее итогах. Дело находилось на контроле в центральном аппарате СК, однако к ответственности никого не привлекли.

Позднее мама пострадавшей обратилась в приемную главы следственного комитета в социальных сетях, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств происшествия.

Было возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по региону Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин обратил внимание на дело о гибели мужчины в Нижегородской области.