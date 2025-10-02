Комитет по делам архивов Нижегородской области перешел в блок Берковича

Фото:
Структура исполнительных органов Нижегородской области претерпела изменения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Глеб Никитин подписал указ о корректировке структуры органов исполнительной власти Нижегородской области. Комитет по делам архивов, который ранее относился к блоку заместителя губернатора Александра Павлова, передан в блок заместителя губернатора Олега Берковича.
Олег Беркович отметил, что включение комитета в его сферу курирования объединит его работу с учреждениями культуры, библиотеками и музеями.
По его словам, такое решение создаст синергию организаций, чья деятельность направлена на сохранение исторической памяти и напрямую связана с задачами патриотического воспитания.
Напомним, что Павлов занял пост замглавы региона в конце сентября 2025 года. Раньше в этой должности трудился Петр Банников, который нынче руководит Фондом народного единства. Кроме того, с 2 сентября Банников является советником Никитина на общественных началах.
