В Госдуме предложили выдавать бедным россиянам сертификаты на продукты

В России 11,9 млн граждан живут за чертой бедности, что делает вопросы социальной поддержки особенно важными. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передаёт телеканал "360".

Он подчеркнул, что введение продовольственных сертификатов станет эффективной мерой поддержки для людей с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Эти сертификаты позволят им приобретать базовый набор продуктов питания. При этом деньги не будут "окрашены", чтобы контролировать их использование. В список продуктов не войдут алкоголь и сигареты, а будут включены такие товары, как молоко, яйца, хлеб и другие необходимые продукты.

Нилов также отметил, что размер ежемесячной выплаты по предлагаемому сертификату составит 30% от установленного в регионе прожиточного минимума. Такие социальные программы уже существуют в некоторых субъектах России, но не все регионы имеют достаточные финансовые ресурсы для их реализации. Поэтому Нилов считает необходимым внедрить систему продовольственных сертификатов на федеральном уровне.

Ранее Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия — За правду", предложил относить к категории бедных россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей. Он отметил, что реальный уровень бедности в стране значительно выше официальных данных и составляет около трети населения.