Общество

ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными

19 февраля 2026 13:32 Общество
ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными

Фото: предоставлено ВТБ

При масштабировании технологии Open API необходимо создать единого арбитра для разрешения конфликтных ситуация между банками и другими участниками обмена данными. Об этом заявил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Open API — это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Банки, в том числе ВТБ, разрабатывают и тестируют эту технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).

«В этой истории нам нужен арбитр и независимый держатель этого информационного потока. Для того, чтобы мы всегда понимали, на какой стороне у нас что случилось, и могли наши споры решать в арбитражном порядке через посредника. Особенно это необходимо, когда участников много. Я за то, чтобы оператора создавать. Может быть, не сегодня, но тогда, когда будем подходить к полному обязательному взаимообмену между всеми системно значимыми организациями. И, наверное, на первом этапе я бы говорил о том, что это должен быть арбитр», - считает Сергей Безбогов.

Банки уже поднимали этот вопрос и предлагали Банку России стать таким арбитром, но регулятор взял паузу, рассказал Сергей Безбогов. Однако, по его словам, в любом случае ЦБ распространяет свою регуляторную ответственность только на финансовый сектор, что окажется недостаточным при возможном масштабировании технологии.

Необходимость создания единого оператора для внедрения Open API объясняется также снижением издержек, продолжает Сергей Безбогов: «Если мы будем переходить к тому, что все системно-значимые банки работают со всеми, то это уже достаточно большое количество разных интеграций. И для каждой организации это массивный объём двусторонних отношений, что становится затратным с точки зрения инфраструктуры и поддержания ее функционирования. И в этой связи стандартизация через оператора была бы полезна».

