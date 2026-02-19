Новый снегопад придет в Нижний Новгород из Москвы в пятницу Общество

Фото: Кира Мишина

20 февраля в Нижнем Новгороде вновь ожидается сильный снегопад. По прогнозам, высота снежного покрова может увеличиться еще на 13 сантиметров. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

"Прогноз говорит, что у нас возможно выпадение 13 см снега, но мы, по опыту, ждём больше. Февраль от января не отстает, "держит марку": на сегодняшний день уже выпало 153% от нормы, за 18 дней этого месяца вывезли 340 тысяч кубометров снега, а за неполный сезон - 1,4 млн кубометров - в три с лишним раза больше, чем за всю прошлую зиму, которую наши дорожники вспоминают с тоской. Люди работают круглыми сутками, постоянные метели каждый раз сводят на нет результаты тяжелейшего труда, так что их можно понять", - отметил глава города.

Несмотря на продолжающуюся борьбу с осадками, городские службы уже начали подготовку к весеннему периоду. По словам мэра Юрия Шалабаева, профильные департаменты, управление ГО и ЧС, а также районные администрации приступили к разработке противопаводковых мер.

Он также отметил, что на следующей неделе планируется провести комиссию по чрезвычайным ситуациям по этой теме.

Напомним, в начале недели, Нижний Новгород уже пережил мощный снегопад. В ночь с 16 на 17 февраля выпало около 25 сантиметров снега, а местами высота покрова достигала 40 сантиметров. Тогда дорожные службы вывезли порядка 20 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что два авиарейса до Москвы отменили в аэропорту имени Чкалова из-за непогоды в столице.