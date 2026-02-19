Штат администрации Нижнего Новгорода сократят

Фото:
В администрации Нижнего Новгорода ожидается сокращение штатной численности. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в мэрии.
Как сообщил глава города Юрий Шалабаев РБК, первые изменения запланированы к апрелю. Они станут частью системной работы по оптимизации процессов и функций, закрепленных за структурными подразделениями мэрии.
Штат администрации с учетом всех районов сократят на 3%. При этом численность центрального аппарата уменьшится на 7%.
"Оптимизация процессов подразумевает выявление дублирующих функций, более интенсивное использование информационных технологий, данных аналитического центра, инструментов искусственного интеллекта. Это позволяет аппарату администрации не только эффективнее выполнять свои функции и быстрее получать результат, но и экономить бюджетные средства за счет сокращения высвободившихся штатных единиц", — отметил мэр.
Высвободившиеся средства планируется направить на социальные статьи городского бюджета. Кроме того, к концу года власти намерены довести уровень оптимизации до 10% от общей штатной численности.
Добавим, что о возможной оптимизации структуры объединенной администрации Нижнего Новгорода и Кстовского района Юрий Шалабаев сказал на встрече с журналистами в декабре.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+