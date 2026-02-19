Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Штат администрации Нижнего Новгорода сократят

19 февраля 2026 12:27 Общество
Штат администрации Нижнего Новгорода сократят

Фото: Александр Воложанин

В администрации Нижнего Новгорода ожидается сокращение штатной численности. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в мэрии.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев РБК, первые изменения запланированы к апрелю. Они станут частью системной работы по оптимизации процессов и функций, закрепленных за структурными подразделениями мэрии.

Штат администрации с учетом всех районов сократят на 3%. При этом численность центрального аппарата уменьшится на 7%.

"Оптимизация процессов подразумевает выявление дублирующих функций, более интенсивное использование информационных технологий, данных аналитического центра, инструментов искусственного интеллекта. Это позволяет аппарату администрации не только эффективнее выполнять свои функции и быстрее получать результат, но и экономить бюджетные средства за счет сокращения высвободившихся штатных единиц", — отметил мэр.

Высвободившиеся средства планируется направить на социальные статьи городского бюджета. Кроме того, к концу года власти намерены довести уровень оптимизации до 10% от общей штатной численности.

Добавим, что о возможной оптимизации структуры объединенной администрации Нижнего Новгорода и Кстовского района Юрий Шалабаев сказал на встрече с журналистами в декабре.

