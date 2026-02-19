Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 14:26
От тепловых пушек до сладостей: автозаводцы собрали посылки для бойцов к 23 февраля
19 февраля 2026 14:21
Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода
19 февраля 2026 13:47
Эксклюзив
Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:32
ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными
19 февраля 2026 13:31
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:24
Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:16
Новый снегопад придет в Нижний Новгород из Москвы в пятницу
19 февраля 2026 12:45
Эксклюзив
743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области
19 февраля 2026 12:32
Нижегородцы могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения
19 февраля 2026 12:27
Штат администрации Нижнего Новгорода сократят
Общество

Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области

19 февраля 2026 13:47 Общество
Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области запланирована модернизация еще 102 светофорных объектов. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные озвучил замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту Заксобрания 19 февраля.

По его словам, в Нижнем Новгороде зарезервированы средства на ремонт 39 светофоров в 2026 и 2027 годах. 

"Город модернизирует светофорные объекты, а Центр развития транспортных систем делает их "умными". Так, все Московское шоссе будет синхронизировано в рамках интеллектуальной транспортной системы (ИТС), появятся режимы для пропуска трафика. В планах на 2027 год организовать аналогичную схему на улице Ванеева и некоторых участках дорог в Автозаводском районе", - рассказал Рябинин.

Кроме того, 21 млн рублей планируется направить на модернизацию пешеходных переходов, а 135 млн рублей выделяется на организацию освещения вдоль нижегородских дорог.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде около Ледовой арены установили два новых светофора. Кроме того, власти Нижнего Новгорода планируют разместить светофорный объект вблизи парка 777-летия.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Светофор Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 18:18
Более 16 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области
09 ноября 2025 16:04
Освещение обновят на улице Володарского в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 13:48
Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году
29 октября 2025 20:26
В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных