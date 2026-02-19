Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области запланирована модернизация еще 102 светофорных объектов. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные озвучил замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту Заксобрания 19 февраля.

По его словам, в Нижнем Новгороде зарезервированы средства на ремонт 39 светофоров в 2026 и 2027 годах.

"Город модернизирует светофорные объекты, а Центр развития транспортных систем делает их "умными". Так, все Московское шоссе будет синхронизировано в рамках интеллектуальной транспортной системы (ИТС), появятся режимы для пропуска трафика. В планах на 2027 год организовать аналогичную схему на улице Ванеева и некоторых участках дорог в Автозаводском районе", - рассказал Рябинин.

Кроме того, 21 млн рублей планируется направить на модернизацию пешеходных переходов, а 135 млн рублей выделяется на организацию освещения вдоль нижегородских дорог.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде около Ледовой арены установили два новых светофора. Кроме того, власти Нижнего Новгорода планируют разместить светофорный объект вблизи парка 777-летия.