Шестидневная рабочая неделя ждет нижегородцев в конце октября Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя из-за Дня народного единства. Это связано с переносом выходных дней в 2025 году, утверждённым постановлением Правительства России.

Рабочими станут дни с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября. Однако субботний день будет укороченным на один час для всех работников.

Причиной изменений стал перенос выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом нижегородцы будут отдыхать три дня подряд — с 2 ноября по 4 ноября.

Согласно утверждённому графику, последним рабочим днём в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим.

Такие корректировки соответствуют положениям Трудового кодекса РФ, по которым совпадение выходного и праздничного дней требует переноса отдыха на следующий рабочий день.

Ранее сообщалось, что новогодние праздничные выходные будут длиться 12 дней в 2026 году.