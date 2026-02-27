Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Термин "абьюзер" из разговорной речи может перейти в разряд нормативной лексики. Лингвисты обсуждают его возможное включение в словари, поскольку за последние годы слово стало широко употребляться и вышло за рамки сленга. Точного русского аналога у слова нет.

Однако за лингвистическим вопросом стоит реальная психологическая проблема.

Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский в разговоре с 360.ru объяснил, что абьюз не сводится к обычной критике. В здоровых отношениях замечания предполагают поддержку и готовность помочь изменить ситуацию. В случае абьюзивного поведения цель иная — систематически снижать самооценку партнера или собеседника. Критика используется как способ самоутверждения и демонстрации превосходства.

Психолог подчеркнул, что абьюзер не заинтересован в развитии другого человека. Его задача — создать ощущение неравенства, при котором один всегда выше и успешнее. При этом за внешней уверенностью нередко скрывается внутренняя неустойчивость и заниженная самооценка.

Подобная модель встречается не только в романтических отношениях. Психолог и сексолог Александра Миллер отметила, что абьюз возможен в дружбе, семье и профессиональной среде. Под видом советов или юмора человек может регулярно обесценивать достижения, внешность или способности другого, тем самым самоутверждаясь за его счет.

"Многие считают, что их друзья дают ценные советы, но на самом деле это могут быть псевдодрузья, которые обесценивают ваши заслуги и самоутверждаются за ваш счет", — объяснила эксперт.

Особенно опасна пассивная агрессия, замаскированная под шутки. Регулярные унизительные комментарии, подаваемые как безобидный юмор, могут привести к нервным срывам и даже аутоагрессии. По словам Миллер, многие терпят такое отношение из страха одиночества или из‑за стереотипа, что отношения нужно сохранять любой ценой.

Отдельной проблемой остается профессиональный абьюз, когда руководители или коллеги систематически ставят под сомнение интеллектуальные способности сотрудника и подрывают его уверенность.

Длительное пребывание в абьюзивных отношениях чревато тяжелыми последствиями — от депрессии до суицидальных мыслей. Особенно уязвимы люди с низкой самооценкой или неприятием внешности. Восстановление часто требует длительной психотерапии.

Психологи считают, что основная защита — это развитое чувство личных границ и устойчивая самооценка. Важно обращать внимание на повторяющиеся сигналы: если критика не сопровождается поддержкой и конструктивом, это повод насторожиться. Не стоит игнорировать собственные чувства, оправдывая обесценивание шуткой. В ряде случаев необходимо прямо обозначать границы и минимизировать общение с теми, кто систематически причиняет психологический вред.

