Жителей Ленинского района предупредили о зеленой воде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода состоятся тесты тепловой сети с использованием специального безопасного красителя Уранин А, который придаст воде зеленовато-желтый оттенок. Об этом сообщает издание "КП - Нижний Новгород".
По данным АО "ОКО", краситель добавляется в теплоноситель для выявления скрытых дефектов трубопровода и определения мест утечек. Проверка позволит выявить неисправности перед завершением отопительного сезона.
Специалисты уверяют, что Уранин А безвреден для организма и природы. Он широко применяется в медицине, косметике и быту. Например, в офтальмологии его используют для обследования глаз, а в спасательном оборудовании — для обозначения плавучих объектов на воде.
В процессе тестирования жители района могут увидеть на земле яркие лужи зеленого оттенка, что будет указывать на потерю герметичности трубы. Иногда окрашенная жидкость может случайно попасть в систему горячего водоснабжения, если в доме есть технические нарушения или незаконные подключения. Использовать такую воду нежелательно, так как она способна испачкать бытовую технику и поверхности.
Если внутридомовая система отопления закрыта надежно, изменение цвета воды не произойдет.
Владельцев квартир просят сообщать о появлении окрашенных жидкостей или любых подозрительных протечках по круглосуточному телефону горячей линии: 8-831-277-22-22 или через форму обратной связи на сайте teploenergo-nn.ru. В период испытаний диспетчеры будут работать в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что финансирование установки теплопунктов в домах Нижнем Новгороде планируется сократят на 69,4 млн рублей в 2026 году.
