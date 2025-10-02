Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона

02 октября 2025 09:00 Происшествия
Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона

Двух бывших сотрудников балахнинской поликлиники обвиняют в незаконном присвоении более миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры, фигуранты пользовались служебным положением.

По данным следствия, с сентября 2022 по декабрь 2024 года бывший заведующий поликлиникой № 1 действовал в сговоре с врачом-терапевтом. Вместе они организовали схему, по которой себе и, возможно, другим начислялись необоснованные надбавки, а рабочее время фиксировалось с нарушениями.

Таким образом из бюджета было похищено свыше одного миллиона рублей.

Бывший руководитель медучреждения полностью признал вину. Врач-терапевт также дала признательные показания и заявила, что помогала в реализации схемы.

Теперь уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве, передано в Балахнинский городской суд.

Ранее сообщалось, что нижегородский турагент продала поддельные туры десяткам туристов на миллионы рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

