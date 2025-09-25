У безработной нижегородки выманили 6 млн рублей под видом инвестиций Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода лишилась 6 миллионов рублей после общения с неизвестным, представившимся трейдером. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным полиции, 50-летняя безработная женщина в течение трех месяцев переписывалась с мужчиной, который пообещал научить ее зарабатывать на инвестициях. Он уверял, что доход будет высоким, а время на работу потребуется минимальное.

Злоумышленник убедил женщину установить на смартфон торговую платформу и перевести все имеющиеся средства на указанный им счет. Чтобы вложить как можно больше, нижегородка продала свою квартиру и перечислила 2 миллиона рублей. Затем она перевела еще 4 миллиона, часть из которых одолжила у знакомых. После этого "трейдер" перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество". Ведется следствие.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при вложении средств в инвестиционные проекты. Не стоит доверять обещаниям высокой доходности без риска. Прежде чем принимать решение о вложении средств, следует тщательно проанализировать предложение, выяснить, куда именно планируется направить деньги и на каких условиях, есть ли у компании или человека, предлагающего инвестиции, наличие лицензии на финансовую деятельность.

