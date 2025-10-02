Автодор назвал фейком сообщения об очередях на АЗС на трассе М-12

Фото:
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" опровергла сообщения о якобы очередях на АЗС на М-12 из-за дефицита бензина, которые появились сегодня в телеграм-каналах.
По данным Автодора, все автозаправочные станции работают штатно. Очередей нет ни на одной из них. Об этом свидетельствуют кадры с камер фотовидеофиксации.
Добавим, что на М-12 отсутствуют контейнерные заправки. А на видео, распространяемом в каналах, именно такая заправка.
"Сейчас на трассе работают только полноценные заправочные комплексы. Всего на маршруте от Москвы до Казани на трассе М-12 действует 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса", - пояснили в Автодоре.
