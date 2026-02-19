Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 15:51
Накануне 23 Февраля в школе искусств им. Хачатуряна прошло награждение медалью "Отец солдата"
19 февраля 2026 15:05
Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля
19 февраля 2026 14:26
От тепловых пушек до сладостей: автозаводцы собрали посылки для бойцов к 23 февраля
19 февраля 2026 14:21
Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода
19 февраля 2026 13:47
Эксклюзив
Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:32
ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными
19 февраля 2026 13:31
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:24
Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:16
Новый снегопад придет в Нижний Новгород из Москвы в пятницу
19 февраля 2026 12:45
Эксклюзив
743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области
Общество

Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля

19 февраля 2026 15:05 Общество
Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде скорректируют работу общественного транспорта из-за Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в ЦРТС.

Напомним, в этом году 23 февраля приходится на понедельник. Благодаря этому жителей региона ожидают продолжительные выходные — отдых продлится с 21 по 23 февраля включительно.

В связи с этим городской транспорт будут курсировать по расписанию выходного дня.

Изменения затронут и канатную дорогу, которая соединяет Нижний Новгород и Бор. Она также перейдет на выходной график.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Нижегородской области в период февральских праздников будут работать в особом режиме.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт Праздники
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2026 14:21
Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода
19 февраля 2026 10:42
Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 16:42
В Выксе отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных