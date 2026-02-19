Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля

Фото:
В Нижнем Новгороде скорректируют работу общественного транспорта из-за Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в ЦРТС.
Напомним, в этом году 23 февраля приходится на понедельник. Благодаря этому жителей региона ожидают продолжительные выходные — отдых продлится с 21 по 23 февраля включительно.
В связи с этим городской транспорт будут курсировать по расписанию выходного дня.
Изменения затронут и канатную дорогу, которая соединяет Нижний Новгород и Бор. Она также перейдет на выходной график.
Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Нижегородской области в период февральских праздников будут работать в особом режиме.
