Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде скорректируют работу общественного транспорта из-за Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в ЦРТС.

Напомним, в этом году 23 февраля приходится на понедельник. Благодаря этому жителей региона ожидают продолжительные выходные — отдых продлится с 21 по 23 февраля включительно.

В связи с этим городской транспорт будут курсировать по расписанию выходного дня.

Изменения затронут и канатную дорогу, которая соединяет Нижний Новгород и Бор. Она также перейдет на выходной график.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Нижегородской области в период февральских праздников будут работать в особом режиме.