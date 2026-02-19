Накануне 23 Февраля в школе искусств им. Хачатуряна прошло награждение медалью "Отец солдата" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня защитника Отечества в детской школе искусств им. А. И. Хачатуряна Автозаводского района Нижнего Новгорода состоялся торжественный вечер и награждение медалью «Отец солдата». С приветственным словом и поздравлением с 23 февраля перед гостями выступил член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Солдатенков.

«Защитник Отечества — это очень широкое понятие. И 23 февраля — праздник не только для военнослужащих. Абсолютно справедливо называть защитниками и детей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились на заводах и в колхозах, и родителей, которые отправляли своих сыновей в Афганистан, и пенсионеров, которые сегодня плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь. И, конечно, главные герои дней сегодняшних — участники специальной военной операции. Мы все очень переживаем за ребят и ждем их скорейшего возвращения домой с Победой!» — отметил Владимир Солдатенков.

Ведущую роль преемственности поколений в обеспечении безопасности и независимости страны отметил глава администрации Автозаводского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Нагин.

«На протяжении всей истории России, нашим предкам много раз приходилось вставать на защиту страны. И россияне всегда отстаивали свободу и независимость Родины. Память о подвигах прадедов и дедов навсегда сохранится в наших сердцах. Сегодня мы проходим новое испытание: наши ребята самоотверженно сражаются в зоне СВО. Их мужество — прямое продолжение тех героических традиций, что завещали нам предки. Мы обязаны поддерживать наших воинов и делать всё для Победы, потому что за ними — будущее нашей великой страны», — поделился Александр Нагин.

В продолжение мероприятия состоялось торжественное вручение медалей «Отец солдата». Почетной наградой отметили восемь человек. Медаль вручается мужчинам, чьи сыновья, являясь участниками специальной военной операции на Украине, проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевых задач. Также наградой отмечают отцов, которые несут службу вместе со своими детьми в зоне СВО.

«Медалью «Отец солдата» награждено уже более шести тысяч отцов. Более тысячи наград вручено на передовой. И каждый отец с трепетом надевает эту медаль. Многие из них носят её поверх государственных наград. Говорят, что звание «Отец солдата» для них самое дорогое, потому что за ним стоят годы жизни, посвященные детям», — подчеркнул председатель регионального отделения всероссийского общественного движения «Отцы России» в Нижегородской области Дмитрий Исаев.

В число награждённых отцов вошел Вадим Левашов. Вадим Русланович — офицер в отставке, майор юстиции, ветеран боевых действий в Афганистане. Его сын — гвардии капитан Вадим Левашов-младший — за мужество и героизм посмертно награжден орденом Мужества. Он с первых дней СВО руководил подразделением ПВО. Расчет «Бука» под его командованием сбивал десятки целей врага. Будучи контуженным, он не оставил позиций и продолжал командовать, спасая жизни подчиненных.

«Я принадлежу к послевоенному поколению: родился спустя 10 лет после окончания войны. Но она, война, была рядом. В каждом подъезде жили ветераны, работники тыла, которые трудились на наших заводах в годы Великой Отечественной. И тогда была очень популярна песня «За того парня»: «Даже не был я знаком с парнем, обещавшим: "Я вернусь, мама!"». А я вот был знаком с таким парнем… Сыновья не умирают, они просто перестают быть рядом», — сказал Вадим Левашов.

Завершился праздничный вечер концертом, подготовленным учениками школы искусств. В программу вошли патриотические стихи, песни и танцы.

