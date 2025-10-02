Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области

Фото:
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для Нижегородской области на первые дни октября. Данные размещены на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
По расчетам специалистов, среднедекадная температура воздуха в регионе в период с 30 сентября по 9 октября ожидается на уровне +8…+10°С. Этот показатель на два градуса выше климатической нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.
Ранее сообщалось, что в первой половине октября по Нижегородской области ударят сильные магнитные бури.
Напомним, вечером 29 сентября нижегородцы наблюдали северное сияние.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+