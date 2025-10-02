Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области

02 октября 2025 11:00 Общество
Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для Нижегородской области на первые дни октября. Данные размещены на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По расчетам специалистов, среднедекадная температура воздуха в регионе в период с 30 сентября по 9 октября ожидается на уровне +8…+10°С. Этот показатель на два градуса выше климатической нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.

Ранее сообщалось, что в первой половине октября по Нижегородской области ударят сильные магнитные бури.

Напомним, вечером 29 сентября нижегородцы наблюдали северное сияние.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Осень Погода Прогноз
Поделиться:
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных