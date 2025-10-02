Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для Нижегородской области на первые дни октября. Данные размещены на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По расчетам специалистов, среднедекадная температура воздуха в регионе в период с 30 сентября по 9 октября ожидается на уровне +8…+10°С. Этот показатель на два градуса выше климатической нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.

Ранее сообщалось, что в первой половине октября по Нижегородской области ударят сильные магнитные бури.

Напомним, вечером 29 сентября нижегородцы наблюдали северное сияние.